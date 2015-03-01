В Украине продают «за ненадобностью» Верховную Раду. Такое объявление оставил пользователь Сети на сайте бесплатных объявлений.

Накануне гражданин Украины написал и разместил оригинальный текст объявления на популярном сайте страны. Он заявил, что намерен продать Верховную раду (ВР) по недорогой цене (10 тысяч гривен) со всем содержимым.

Автор объяснил, почему хочет избавиться от нее. Он написал, что брал в свое время для себя, но в настоящий момент она обходится ему слишком дорого. Также пользователь может обменять ее на домик у моря с гражданством. К объявлению прицеплены фотографии парламента Украины.

Известно, что в настоящий момент это забавное предложение смогли прочитать несколько тысяч раз. Примечательно, что заметка размещена в разделе о продаже недвижимости.