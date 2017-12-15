Мнение о специальных уроках патриотизма в школах высказал Исаак Калина

Губернатор Ульяновской области предложил с 1 сентября 2018 года во всех школах региона ввести новый предмет - уроки патриотизма. Перемены в школьной программе Сергей Морозов объяснил необходимостью развивать патриотизм в ульяновской молодежи. Содержание и методика преподавания не разработаны, они будут обсуждаться с коллегами из федерального ведомства.

Как пишут Национальные новости, в области реализуется программа по воспитанию патриотизма, в ежегодных военно-патриотических играх в прошлом году приняло участие более 6 тысяч подростков, активно развивается Российское движение школьников. Вместе с тем предполагается, что идею ульяновского главы подхватят другие регионы России.

Как проинформировал Исаак Калина, руководитель московского департамента образования, московским школьникам давно прививают азы правильного отношения к своему городу и своей стране: «Московские школы стремятся к тому, чтобы все уроки были уроками патриотизма. Настоящий патриотизм – это желание и умение быть полезным Родине», - подчеркнул глава департамента.