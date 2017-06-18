Общение со СМИ для главврача из Северной Осетии закончилось увольнением
Вчера, 20:41 \\ Мозаика

Главврач центральной больницы в Северной Осетии Александр Цомаев после общения с журналистами был уволен с занимаемой должности без объяснения причин.

Цомаев поведал журналистам, что единственную существующую молочную кухню на весь район министерство отказывается финансировать. Такие высказывания видимо не пришлись по душе в вышестоящих органах и Цомаева уволили. Хотя на вопрос журналистов, почему это произошло и связано ли это как-то с предоставленной информацией о финансировании, министерство отмалчивается. Подчиненные категорически не согласны с решением об увольнении главврача, поэтому уже планируют акции протеста на территории медучреждения. Работники медицины часто организовывают акции протеста против североосетинского минздрава, но до сих пор никаких результатов это не принесло.

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