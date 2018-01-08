В Рязани местный житель купил тушёнку с шерстью

В Рязани местный житель поделился в Сети своей покупкой, которая повергла мужчину в шок. В сети магазинов «Да» покупатель приобрел банку тушенки, внутри которой он нашел шерсть.

Автор поделился своей покупкой в социальных сетях. Возмущенный мужчина показал снимки тушенки. Внутри продукта он нашел куски шерсти. Как утверждает покупатель, такой товар он приобрел в магазине торговой сети «Да», недалеко от вокзала Рязань1.

В описании к снимку мужчина назвал продукт «чудо-тушенкой высшего сорта». Очевидно, что продукт не пригоден для употребления.

Пользователи отметили, что одно лишь фото такой тушенки напрочь отбивает аппетит и вызывает противоположные чувства. Как утверждают подписчики сообщества, с таким товаром мужчине следует обращаться как в сам магазин, так и в Роспотребнадзор.

Также пользователи шутят о качестве выпускаемых сейчас товаров. По словам комментаторов, нынешние акции и скидочные программы направлены лишь на увеличение сбыта некачественного продукта. Помимо этого, пользователи жалуются на снижение контроля производства продуктов питания. По словам некоторых комментаторов, соответствующим ведомствам стоит усилить внимание за компаниями-производителями еды.