Левый берег Дона будет весь в хвойных деревьях

Руководством города Ростов принято решение засадить весь левый берег Дона крупными хвойными деревьями. Порядка 100 крепышей будут высажены вдоль берега.

Тщательнейшим образом будет вестись контроль над тем, как приживаются растения, какой уход им нужен. Всего в Ростове засажено порядка 3,5 тыс гектар леса. В 2017 году деревья, которые могли в любой момент обломаться из-за своей сухости и нанести вред гражданам города, были утилизированы в количестве 300 кубометров. Под уничтожение пошли сорняки, расположенные вдоль дороги, которые прилегают к городским лесам. За 4 года озеленили порядка 70 га леса. Одно из мероприятий подготовки к чемпионату мира по футболу включает расчистку левого берега Дона от кустарников и мелколесья. На территории в 41 гектар будут засажены крупные зеленые растения.