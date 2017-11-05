В Сети жители Ростова устроили парад снеговиков

В Ростове-на-Дону пользователи социальных сетей устроили своеобразный парад снеговиков. Жители года обрадовались снежной погоде и слепили десятки снеговиков, а результаты выложили в Сеть.

В местном сообществе «ВКонтакте» жители Ростова активно делятся фотографиями своих снеговиков. Таким образом пользователи демонстрируют креатив и радость снежной погоде. Снимки собирают лайки, репосты и одобрительные комментарии.

Администраторы паблика делают подборки из фотографий и публикуют их в сообществе, извещая подписчиков о продолжающемся праздничном настроении и позитивных эмоциях. Создатели сообщества решили «разбавить» контент происшествий и аварий забавными снимками, чтобы поднять настроение пользователей. Как оказалось, это им удалось – подписчики и правда были рады параду снеговиков.

Также в сообществе пользователи разыскивают «хулиганов», которые рушат снежные творения. Шуточные коллажи о поиске «преступников» веселят подписчиков. На странице паблика размещали снимок снеговика в двух вариантах – до и после. «До» снеговик стоял у магазина, «После» - от него остались лишь обломки.