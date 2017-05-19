Мария Петровская рассказала о своей жизни после проекта «Дом-2»

Мария Петровская – яркая участница первого сезона шоу «Дом-2», она покинула проект спустя несколько месяцев и не афишировала события личной жизни. Сейчас Петровская наконец-то решилась приоткрыть завесу своей жизни и рассказать о том, как на нее повлиял проект.

За сердце Марии Петровской боролись несколько знаковых участников первого проекта телестройки. Однако, она не нашла себе избранника и покинула проект спустя несколько месяцев после начала участия. После него Петровская не давала интервью, многие утверждали, что она работает в салоне связи и популярностью не пользуется.

Теперь же Мария Петровская решила рассказать о своей жизни спустя долгие годы молчания. Бывшая участница сразу после проекта стала жить в Москве, там у нее была квартира, но совсем не было денег. Ей пришлось браться за любую работу, она действительно работала в салоне сотовой связи.

После этого она смогла начать свое дело. Мария Петракова – владелица салона красоты и рада тому, что может заниматься любимым парикмахерским делом. Что касается личной жизни, то проект ей в этом не помог. Поначалу с ней хотели встречаться лишь из-за славы, но она таких лживых парней отвергала. Сейчас она не смотрит проект и отказывается от предложений посетить его в качестве гостьи.