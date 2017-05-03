В Ростове за 1 миллион продают приносящую удачу лысую морскую свинку

В Ростове-на-Дону житель Первомайского района продает за 1 миллион рублей лысую морскую свинку, которая, как утверждает ее владелец, приносит удачу. Причину продажи «счастливого» питомца мужчина не указал.

Как стало известно, на одном из сайтов с бесплатными объявлениями мужчина из Ростова решил продать лысую морскую свинку. Примечательно, что стоимость зверька обозначена в 1 миллион рублей.

По словам хозяина морской свинки, такая цена имеет под собой вполне «весомые» основания. Так, домашний питомец помимо радости своим новым хозяевам принесет еще и удачу. Как утверждает нынешний владелец морской свинки, зверек станет талисманом и будет притягивать к новым хозяевам лишь хорошее.

В Сети отметили, что счастливой морскую свинку можно будет назвать лишь в случае ее продажи за 1 миллион. Так, зверек осчастливит своего креативного бывшего владельца хорошей денежной прибылью.