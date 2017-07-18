Американскому джазмену Морсалису вручили российский орден дружбы

Согласно указу главы Российского государства, генеральным консулом РФ Сергеем Овсянниковым был вручен Орден Дружбы американскому трубачу и композитору, педагогу, худруку джазового отделения Линкольн-центра Уинтону Марсалису.

Вручение ордена проходило уже под вечер в здании генерального консульства России в Нью-Йорке. Марсалис получил награду за "вклад в развитие культурных связей между Россией и США". Одним из присутствовавших был глава Московского джазового оркестра, народный артист России Игорь Бутман. Сейчас у джазового оркестра Российской столицы и квинтета Бутмана проходит турне по американским городам. В честь пятой годовщины возведения Кармеловского института по изучению российской истории и культуры при Американском университете, оба метра Марсалис и Бутмен показали свои таланты на одной сцене в 2016 году.