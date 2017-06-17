Антарктические пингвины учатся летать

Ученые Антарктиды поделились видео, где к ним в лодку прыгает пингвин.

Прыжок был запечатлен одним из членов экспедиции в Восточной Антарктиде. На видео видно, как птица выпрыгивает из воды и моментально оказывается в экспедиционной лодке. Оценив ситуацию вокруг, пингвин возвращается в океан. Прыжок пингвина пришелся на сбор воды учеными для исследований Антарктики. Контакт животных и людей в дикой среде не редкость. Недавно голодная дикая лисица выпросила у рыбака его улов. Животное настолько было голодным, что страх голода поборол все остальные страхи и приблизившись к рыбаку, белая лисичка смогла прокормить себя, выпросив у мужчины рыбку.