Проспекты Петербурга преображаются к 74 годовщине снятия блокады города

Проспекты Ленинграда будут украшены в честь снятия блокады. Преобразование Невского проспекта обошлось городу больше чем в 12500 миллионов рублей.

Праздничное украшение города началось в ночь на 21 января. Вдоль главного проспекта разместили изображения Петропавловской крепости, разорванного кольца и надпись "900 дней и ночей". Такой же формат украшения будет на Московском и Суворовском проспектах. Датой окончания подготовительных мероприятий считается 24 января. Затраченные средства на украшение и монтаж, демонтаж составили порядка 12500 млн рублей. Датой снятия украшения назначили 12 февраля. Освобождение Ленинграда ежегодно отмечают 27 января.

18 января 1943 года получилось прорвать блокаду. Но еще на протяжении целого года было противостояние. Лишь 27 января 1944, после Новгородской операции, оккупация была снята, силы противника отброшены более чем на 200 километров от города.