Неизвестный богач из Ингушетии купил 50 тонн продуктов для бедных семей. Дары раздадут нуждающимся семьям по всей республике.

Накануне малоимущие жители Ингушетии получили надежду на долгожданную помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости. Щедрый подарок преподнес для них неизвестный благотворитель, чье имя пока не разглашается.

По предварительным данным, это один из самых богатых предпринимателей кавказской республики.

На помощь смогут рассчитывать около шестисот семей, оставшихся в тяжелом финансовом положении. Среди них семьи, которые вынуждены были покинуть родные дома в ходе чеченского конфликта в 1990-е годы, а также иные многодетные ингушские семьи.

Сообщается, что помощь будет предоставляться только тем, кто действительно в ней нуждается. До мест назначения 50 тонн продуктов доставят специальные волонтеры и сотрудники благотворительной организации.