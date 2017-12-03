22 января стартует прием заявок на конкурс фильмов о Москве

22 января все желающие могут подать заявку на участие в конкурсе фильмов о Москве. Победитель получит приз в 100 млн рублей.

На конкурс могут подавать заявки российские и зарубежные режиссеры. Каждый может представить работу так, как он ее видит, будет это сериал или короткометражный фильм, анимация – важно чтобы работа была не старше 5 лет и все действия проходили в столице РФ. На сайте администрации города написаны электронные адреса, куда можно отправить свои заявки для участия. Самый крайний день подачи заявок пока не оглашается. Он станет известен позже. Имя победителя будет известно в конце лета, когда будет проводиться акция «Ночь кино». Участие могут принять все желающие на бесплатной основе. Заявка подается продюсером или режиссером проекта, они должны быть указаны в прокатном удостоверении, который выдан не позднее 22 января 2013 года. Конкурсная комиссия по окончанию приема заявок формирует список до 10 картин, в зависимости от количества заявок. Этот список представляют в «Активный гражданин», где жители столицы голосуют за киноленту-фаворитку. Победитель определяется также конкурсной комиссией. Наиболее популярные картины будут вознаграждены дополнительным баллом во время финала.