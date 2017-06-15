Немецкие ученые рассказали об ошибках поваров на кулинарных шоу

Федеральный институт оценки рисков Германии предостерегает немцев от просмотра кулинарных телешоу, в которых повара допускают массу гигиенических ошибок, приводящих к всевозможным заболеваниям. За год в ФРГ выпускается 60 шоу с готовкой, в них каждый 50 секунд повара допускают оплошности.

Как сообщили ученые, кулинарные телешоу могут прививать зрителям негативные привычки, которые нарушают правила гигиены и могут стать причиной заболеваний. По данным исследователей, за год в Германии выпускается порядка 60 шоу с приготовлением пищи. Немецкие зрители любят подобные программы и кулинарные передачи собирают хорошие рейтинги просмотров.

Однако, в таких шоу каждые 50 секунд повара-ведущие допускают грубые ошибки. Так, в передачах грязные руки кулинары вытирают о полотенца для посуды, солят еду немытыми руками. Ошибки могут повлечь за собой крайне негативные последствия для тех, кто последует таким примерам и повторит опыт кулинаров.

В шоу не моют доски после разделки мяса и на них же режут овощи, чешут лицо и голову, чихают и кашляют, не прикрывая рот. После чиханий руки повара не моют. Ученые призывают зрителей меньше смотреть такие шоу, так как ошибки поваров потом повторяются на подсознательном уровне.