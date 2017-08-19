В Астрахани собирают топ-моделей возрастом до 100 лет

В Астрахани собирают для городского конкурса топ-моделей возрастом до 100 лет. В феврале начинается новый сезон проекта.

Организаторы планируют в этот раз расширить рамки поиска подходящих моделей, которые могут осуществить сногсшибательную карьеру на подиумах мира мод по всему свету. Тринадцатый по счету сезон «Топ-модели по-астрахански» предусматривает поиск девушек и женщин в возрасте от 14 до 100 лет.

Экзотические условия могут подхлестнуть целый пласт потенциальных моделей в городе на Волге. Существует довольно много случаев, когда в модельный бизнес приходили женщины, находясь на пенсионном довольствии, и разрушали стереотипы.

Сообщается, что в этом году также выберут сразу двух победителей.

Жюри будет отбирать модели по категориям от профессионального потенциала и за креативное решение под названием «Разрушая стереотипы». Для всех участников конкурса предусмотрены ценные призы, независимо от результатов.