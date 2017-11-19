Из многоэтажек Москвы могут убрать мусоропроводы

Мусоропровод в московских многоэтажках стал причиной раздора в Минприроде. Для кого-то это часть городской культурной жизни, а кто-то считает, что это рассадник антисанитарии.

Новые жители селятся в московских многоэтажках и они совсем не желанные соседи. Это прежде всего мухи, которые летят из засорившегося мусорного стояка прямо в квартиры жильцов. Устранять засоры коммунальщики не хотят. К другим жильцам приехала санитарная служба, обрабатывает мусоропровод, только дать гарантию на его необитаемость никто не решается. В санитарной службе высказываются за то, чтобы заварить мусоропровод, тем самым не дать распространения инфекций и зараз по квартирам. Большинство были за запайку. Но есть и не согласные, причиной тому запах.

Мусоропроводный запах отличный перебивщик наркотических запахов. В новостроях уже не встретишь мусоропровод. Там простор для колясок и велосипедов. По мнению застройщиков, мусоропровод – это уже не актуально и неудобно. Если раньше покупки делались малыми партиями, то сейчас все в основном закупается в больших объемах и пластиковых тарах, что втиснуть в мусоропровод, не совсем представляется возможности. Да и при наличии мусоропровода, идея с сортировкой мусора абсолютно неосуществима. В Подмосковье планируется постройка заводов по переработке мусора. Такие заводы уже распространены в Европе, они позволяют сохранять экологию и не распространяться вредным веществам на окружающую среду. Ярые противники сортирования мусора – это дворники. Им положена доплата за уборку мусорокамер.