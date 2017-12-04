Посол США окунулся в прорубь в России и применил валенки

Посол США Джон Хантсман окунулся в прорубь на реке Истра в Подмосковье и рассказал, что для него это незабываемый опыт, который может послужить укреплению взаимоотношений.

Его предупреждали, что это незабываемый опыт и в действительности так и вышло. Он признался, что никогда не забудет эти ощущения. На него это произвело большое впечатление. С его слов, эта великая традиция российского народа очень впечатлила его.

Хантсман пояснил, что накануне купаний он пересматривал в социальных сетях видеоролики о крещенских купаниях и морально подготавливал себя к погружению в купель. По его мнению, участие в таких мероприятиях могут помочь ему понять религию и обычаи страны.

Посол также не исключает, что в будущем станет экспертом в области российских традиций. Напомним, в воскресенье посол США Джон Хантсман прибыл в Новоиерусалимский мужской монастырь в Подмосковье, где искупался в крещенской купели.