Хакерам удалось взломать Instagram-аккаунт Мисс Maxim–2016

Страничка модели Натальи Шуваловой, которая одержала титул Мисс Maxim–2016, в социальной сети Instagram была взломана анонимными хакерами. Об инциденте фолловерам рассказала сама модель, выложив соответствующую запись на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

В опубликованном посте Мисс Maxim–2016 подчеркнула, что ее страничка в Instagram не находится под ее личным контролем. Также она отметила, что уже успела завести новую страничку и призывает туда подписываться своих поклонников. На ее новой странице уже около 130 подписчиков, а также девушка опубликовала уже 10 фотоснимков. О причине взлома и возможных контактов с злоумышленниками девушка ничего не сказала.

Ранее стало известно об очередном взломе Instagram-профиля Виктории Лопыревой.

Нарушители получили доступ не лишь к самой страничке, но и к скрытым откровенным фотоснимкам теледивы. Напомним, 21-летняя Наталья Шувалова завоевала титул «Мисс Maxim» летом 2016 года. За титул главного секс-символа года боролись 3,5 тысячи девушек со всей страны.