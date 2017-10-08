Самым продаваемым товаром в Красноярске стали пакеты

Для жителей Красноярска самый необходимый товар – это пакеты. Такие данные обнародовали в компании по переработке кассовых операций в РФ.

Проанализировав чеки, работниками был составлен рейтинг продаваемых товаров декабря. Во главе рейтинга оказались пакеты, на втором месте – бананы, а затем – огурцы. В топ 10 вошли: молоко, бензин, лук, помидоры. Пятерка самых востребованных товаров по стране включает хлеб, сахар, молоко, спиртное, бананы. Но если брать в разрез каждый регион, то там обозначились свои лидеры. Краснодарский край выбрал в лидеры сосиски и фарш. Ростовская область выбрала лимоны и окорок. Волгоградская область любит корейку и свинину. По сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция роста цен на продукты. Лидером стала картошка. Она скакнула более чем на 25%. Помимо картошки подскочили рыбные деликатесы с красной икрой на 20-30%.