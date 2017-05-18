Новая кондитерская будет установлена в райцентре Долгоруково

В конце лета этого года в райцентре Долгоруково начнет работать современное кондитерское предприятие по выпуску мармеладных и шоколадных изделий. Частные инвесторы купили около четырех гектаров территории и приступили к реконструкции расположенных на ней административного здания, склада и весовой.

Внутри помещения будет установлено новое оборудование, запуск которого наметили на конец августа. Об этом рассказал представитель Долгоруковского района Владимир Дербунов. Инвестиции в проект Долгоруковской шоколадной фабрики будут составлять около 100 миллионов рублей. Объем производства сладостей будет зависеть от спроса на мармеладные изделия и глазурь, которые в планах реализовать не только в Липецкой области, но и в Подмосковье и самой столице. Ранее стало известно, что Первый российский картофель фри произвели в Липецкой области.