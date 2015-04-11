В Таиланде мать жестоко отучила своих детей от смартфона

В Таиланде женщина придумала необычный способ отучить своих детей от смартфона. Реакция детей на жестокий метод матери была опубликована на YouTube.

В описании к ролику женщина указала причину своего эксперимента. По словам жительницы Таиланда, ее дети слишком много времени проводили за смартфоном. Она решила избавить своих воспитанников от такой привычки и прибегла к необычному методу, основанному на примитивном детском страхе.

Женщина сменила заставку на смартфоне. Вместо привычной детям картинки на экране юные пользователи теперь видят изображение, которое их пугает. В ролике видно, как мать предлагает детям любимый ими смартфон, но те отказываются.

В итоге она убедила детей взять в руки смартфон. Младший ребенок разблокировал экран и, увидев изображение, начал плакать. Второй наследник креативной матери и вовсе поспешил спрятаться.

Пользователи на ролик отреагировали по-разному. Одни оценили метод за креативность. Другие же посчитали такой способ жестоким. Однако, несмотря на осуждение пользователей, мать добилась желаемого – ее дети перестали тратить свое время и деградировать, играя на смартфоне.