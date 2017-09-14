Сергей Собянин рассказал о Большой кольцевой линии московского метро

Сергей Собянин рассказал о пользе, которую внесет в развитие транспортного сообщения Москвы строящаяся Большая кольцевая линия. По словам мэра Москвы, новая линия сможет перевозить в два раза больше человек, чем сейчас обслуживает все Московское центральное кольцо.

Как сообщил Собянин, на Большой кольцевой линии метро будут расположены 31 станция, протяженность всей линии составит 68 километров. Станции новой линии будут оснащены переходами на другие станции и МЦК. Всего таких пересадок будет 21.

По словам мэра Москвы, строящееся Большое кольцо принесет столице много пользы. Так, пассажиры смогут передвигаться по городу в более короткие сроки, время на перемещение будет снижено благодаря оптимизации маршрутов. На некоторых направлениях пассажиры смогут в два, а то и в три раза быстрее попадать к конечным пунктам своих маршрутов.

Ранее уже сообщалось, что Собянин пообщается с жителями Москвы в прямом эфире. Мэр столицы планирует провести выступление, которое будет транслироваться на одном из телеканалов и на его сайте. В ходе эфира Собянин будет отвечать на вопросы, которые москвичи могут ему выслать в форме письма или видеообращения.