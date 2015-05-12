В Кирове не стало 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Старейшина Кирова, ветеран Великой Отечественной войны Лев Неведомский ушел из жизни на 102 году жизни. Об этом сообщили родные ветерана.

В феврале 1916 года в Российской империи стало на одного героя больше. Появился на свет Лев Алексеевич Неведомский. После окончания железнодорожного техникума, был помощником машиниста электровоза, его участок работы одним из первых электрофицировали в СССР. Отслужив в Красной Армии, пошел работать на военный завод в Ленинграде. При этом он получал образование в Высшей военно электротехнической школе, ныне - Военная академия связи имени С. М. Будённого. В конце лета-начало осени 1941 принимал участие в обороне Ленинграда, добровольно войдя в народное ополчение. Получил ранение в голову. Осенью того же года, в Тихвинской оборонительной операции, его снова ранили. Его отправили проходить реабилитацию в эвакогоспиталь в Кирове. Получил знания разведчика и был отправлен в 39 армию. Август-сентябрь 1945 провел ветеран в советско-японской войне. Осенью 1945 демобилизован уже майором. Наград у Льва Алексеевича очень много, включая орден Красной звезды и юбилейные медали.