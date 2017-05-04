В Казани скончался фотограф Михаил Козловский

В Казани скончался знаменитый российский фотограф Михаил Козловский. Он неоднократно работал с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.

Сегодня наступила смерть известного казанского фотографа Михаила Козловского. Работнику искусства было 63 года. Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой старой болезни.

Козловский долгое время работал с лидером республики Татарстан Шаймиевым. Он являлся его личным фотографом. Несколько лет назад в республиканской столице была открыта персональная выставка маэстро.

Среди 150 работ можно было найти изображения всех главных политиков России в непринужденной обстановке. В том числе он смог запечатлеть интересные образы Бориса Ельцина и Рустама Минниханова.

Михаил Козловский оставался членом Союза художников России и заслуженным работником культуры Татарстана. Из рук Минтимера Шаймиева в 2014 году он получил награду за плодотворную работу и труд.