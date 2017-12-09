Москва вошла в топ-5 популярных новогодних маршрутов в мире‍. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

12-миллионная Москва подводит итоги новогодних торжеств, которые состоялись в российском городе совсем недавно. Отмечается, что мегаполис вошел в число мировых лидеров, куда стремятся иностранные и отечественные туристы, чтобы встретить Новый год и Рождество.

Согласно озвученной градоначальником Сергеем Собяниным статистике, в этом году праздничные мероприятия посетили рекордное количество гостей со всех уголков планеты. Их в общей сложности насчитывалось более 14 миллионов человек.

Московские власти строят уже следующие грандиозные планы на будущее. Широкие массовые торжества на нескольких площадках города пройдут во время празднования Масленицы.

Ранее мы рассказывали, что Сергей Собянин намерен пообщаться в прямом эфире с горожанами.