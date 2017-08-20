Школьников в Нальчике принуждают отказаться от изучения родного языка

Жителей Нальчика беспокоит ситуация с добровольным переведением занятий школьников на кабардинском и балкарском языках.

На педагогов оказывается давление. Перед Новым Годом районная администрация распространяла анкеты среди старшеклассников. В анкетах было указано, что на добровольных основах происходит отказ от родных языков и литературы. Под текстом каждой анкеты была напечатана фамилия учеников и родителей. Учащиеся должны были в принудительном порядке расписаться за себя и за родителей. После этого собрали все анкеты, тем самым не оставив школьникам выбора в усвоении языков. По этому поводу люди очень возмущены и просят разобраться в сложившейся ситуации в КБР главу региона.