В горах Кабардино-Балкарии ученые шали Огненную пещеру

Межрегиональная экспедиция спелеологов нашла в горах Кабардино-Балкарии затерянную Огненную пещеру. Надписи в пещере датируются 1909 годом, Огненной ее назвали из-за найденных в ней серы и селитры, используемых для создания пороха.

Как стало известно из сообщения, размещенного на сайте, посвященному Году экологии в России, ученые нашли Огненную пещеру. Она располагается у обрыва ущелья Элекан-Су в горах Кабардино-Балкарии.

Огненная пещера имеет большой, широкий вход. В ней расположены 3 основных зала и множество разветвлений, идущих сбоку пещерных помещений. В пещере экспедиция нашла камни, на которых размещены различные надписи. Одна из таких надписей на камнях, по данным ученых, была нанесена в 1909 году. Название Огненная пещера получила по причине того, что в ней были обнаружены сера и селитра, эти компоненты используются при создании пороха.

Как уже сообщалось ранее, экспедиция их Кабардино-Балкарии начнет поиски «Огненной пещеры». Еще в 70-х годах в пещеру водили экскурсии, но сейчас о ее существовании помнят лишь некоторые из местных жителей. Для туристов объект считался утерянным.