В Волгоградской области будет высажен новый лес до 1-го мая

В Волгоградской области лесов очень мало и поэтому каждое новое дерево на счету. Для того, чтобы пополнить запас лесного фонда в комитете природных ресурсов разместили на сайте госзакупок лот,чиновники ищут организацию, которая сможет взяться за "лесовосстановление" территории сразу в девяти районах.

Общая стоимость контрактов составляет 14 миллионов рублей. Больше всего денежные средства были выделены Михайловскому району - два миллиона 679 тысяч рублей. Это значит, местные лесники смогут высадить больше всего молодых деревьев. Также отмечается, что немалая сумма была выделена Ольховскому району - один миллион 585 тысяч рублей. Большие площади затронет лес в Жирновском, Камышивском, Ставрополтавском районах.

Где-то лес будет заново высажен на чистом участке, где-то саженцы будут посажены уже в имеющихся лесных насаждениях. В основном, это ясень, белая акация и сосна.

Все работы должны завершится до 1 мая. Самое главное, чтобы жаркие погодные условия и пожары не уничтожили труд сотрудников и огромные денежные средства из бюджета страны.