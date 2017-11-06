В гипермаркете Волгограда неизвестные покусали сыр

В гипермаркете Волгограда неизвестные посетители покусали сыр на витрине. Фотографию инцидента выложил в социальную сеть встревоженный покупатель.

В одном из районов города на Волге покупатели заметили, что сыр на витринах имеет не товарный вид. На нем были видны следы от укусов. Предположительно, это сделал представитель человеческого рода.

Посетитель крупного торгового учреждения не удержался и сфотографировал позорный факт из жизни родного города. Скандальный снимок оказался в социальной сети, где сразу он привлек внимание многочисленных пользователей. Они оставили немало комментариев, большинство из которых имели ярко выраженный юмористический оттенок.

Некоторые жители города предположили, что автор сам решился на провокацию и надкусил купленный сыр.

Ранее сообщалось, что в Волгограде на остановке общественного транспорта разбили антивандальное стекло.