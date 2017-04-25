В школах Владимирской области будут работать психологи

В школах Владимирской области появятся психологи. Представитель регионального департамента образования Ольга Беляева поделилась, что в учебных заведениях будут проведены индивидуальные беседы с родителями и учащимися.

К таким мерам решили прийти после двух ЧП, которые произошли в школах Перми и Бурятии. Психологи есть далеко не в каждой школе, однако муниципальные власти привлекут их с помощью специалистов из социальных служб, молодежных клубов. Также на беседы будут приглашены родители и дети из неблагополучных семей.

Позже пригласят всех, кто находится на домашнем обучении. Такие происшествия организовывают трудные дети, у них плохая успеваемость и проблемы с родителями, считают специалисты Как выяснилось, чаще всего это просто нелюбимые дети. Поэтому они попадают в особые группы соцсетей. Они хотят там найти точку опоры, прокомментировала директор Ольга Беляева.

Психолог Ирина Качалова приготовила для педагогов и завучей специальную презентацию с мониторингами соцсетей. С помощью нее возможно узнать проблемы и интересы своих учащихся. После исследования психологов стало известно, что около 33 тысяч молодежи Владимирской области до 18 лет зарегистрированы в социальной сети "ВКонтакте". Именно там, по оценкам специалистов, самое большое число опасных для детей пабликов.