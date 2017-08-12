Космонавт Антон Шкаплеров полетал по МКС на пылесосе

Космонавт российского сегмента МКС Антон Шкаплеров полетал по станции на пылесосе. Забавное видео опубликовано на личной странице в социальной сети.

Российский летчик-космонавт провел на вверенной ему территории Международной космической станции своеобразную уборку. Для этого исследователи космоса так же, как и на Земле используют пылесос.

Командир очередной экспедиции на МКС Антон Шкаплеров, отвечая на давний вопрос своих подписчиков в социальных сетях, летают ли космонавты верхом на пылесборочной машине, продемонстрировал своеобразные летные испытания в действии.

Ролик с забавным пролетом по МКС на пылесосе Антоном Шкаплеровым собрал тысячи положительных отзывов, так как был опубликован на собственной странице в «ВКонтакте».

Известно, что на орбите интернациональная команда под руководством российского космонавта работает уже больше месяца.