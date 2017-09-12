В Великобритании умер басист рок-групп Джим Родфорд

В Великобритании из-за трагического падения с лестницы умер басист групп The Kinks и The Zombiеs Джим Родфорд. Рок-музыкант умер 20 января, он дожил до 76 лет.

В сообщении одного из основателей группы The Zombiеs Рода Арджента в официальном Twitter-аккаунте команды рок-музыкантов была размещена информация о том, что в Великобритании скончался Джим Родфорд. Ардженту Родфорд приходился кузеном, они дружили всю жизнь.

Род Арджент с печалью пояснил, что Джим Родфорд упал на летнице. Падение было критическим, от повреждений рок-музыкант умер. Не так давно он еще играл в составе The Zombies и давал концерты. Группа вернулась из тура, который те давали по Флориде.

За свою жизнь Джим Родфорд посвятил музыке 60 лет. Он родился в 1941 году, уже в 50-х в нем проснулась тяга к музыке. В 60-х годах Родфорд уже принимал участие в основании рок-группы The Zombies. Также у него была своя группа, он играл в нескольких коллективах и везде запомнился как талантливый басист.