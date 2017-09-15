Алтайский край проведет «Платоновский бал»

Всех, кто желает ощутить атмосферу праздника прошлой эпохи, увидеть моду предыдущего столетия, приглашают посетить 17 февраля «Платоновский бал» в с. Зудилово Первомайского района.

Мероприятие организовывают в помещении санатория «Сосновый бор» - здание ранее принадлежало семье Платоновых. Проведение такого события – это прежде всего возможность окунуться в историю. Все желающие смогут принять участие в играх и конкурсах конца 19 начала 20 столетия. Организаторы дополнят атмосферу живой музыкой того времени, танцами, прогулками на лошадях. История «Сосновый бор» неразрывно связана с предпринимательской семьей Алтая. С отцом и сыном Платоновых. При сыне Иване Константиновиче был построен конный завод на 30 лошадей. Он относился к числу людей Алтая, кто занимался распространением электричества. Именно Иван Константинович способствовал проведению электричества к Зудиловской мельнице.