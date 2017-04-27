Times позиционирует "Притяжение" Бондарчука как пропаганду Кремля

Влиятельное британское издание Times дало свою оценку на картину Федора Бондарчука "Притяжение". Так, по мнению Times, в фильме фигурирует и преобладает пропаганда Кремля.

В статье раскрывается отношение Бондарчука к Путину, что он является его сторонником и что одного из героев своей картины, полковника Лебедева, сделал полностью похожим на Владимира Владимировича. Роль полковника Лебедева досталась Олегу Меньшикову. В статье проводится параллель между современным кино про приход инопланетян на Землю, с фильмом, заказанным Адольфом Гитлером о съезде НСДАП "Триумф воли". Само произведение Бондарчука журналист Times посчитал несколько нудноватым, но были некоторые сцены, где проходили боевые действия, которые все же привлекли внимание прессы. На комментарии с британской стороны отреагировали в посольстве России в Лондоне. Прокомментировав такую статью: что суть русского фильма не осилили британские СМИ.