В 2019 году в «Лужниках» планируют построить ледовый дворец «Кристалл»

В 2019 году в московских «Лужниках» будут открыты ледовый дворец «Кристалл» и бассейн, крыша которого будет раздвигаться. Информация стал известна от заммэра столицы Марата Хуснуллина.

Как сообщил Хуснуллин, в 2019 году будет открыт ледовый дворец «Кристалл». Его проект уже вынесен на разработку. К концу 2019 года в «Лужниках» откроют центр для плавания, у него будет раздвижная крыша. Центр построят на месте открытого летнего бассейна.

Новый аквакомплекс будет иметь площадь в 50 000 квадратных метров. Эта большая зона помимо бассейна предоставит посетителям массу других возможностей для проведения водных процедур. В создании раздвижной крыши будут применены новые технологии и современные методики.

Помимо этого, в конце 2018 года, благодаря финансированию от бизнесмена Алишера Усманова, на территории «Лужников» появится гимнастический центр. Объект будет возведен с хорошим оснащением и положительным дизайнерским решением. Как сообщал ранее Хуснуллин, большинство объектов на стадионе «Лужники» будут сданы уже к ЧМ-2018.