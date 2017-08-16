В Москве в парке "Коломенское" будут бесплатные экскурсии

Будут проведены бесплатные экскурсии в музее-заповеднике "Коломенское" на территории московского парка в это воскресенье. Об этом сообщают городские СМИ.

В этом году прошлой царской резиденции исполниться 95 лет. Гостям будут рассказывать об уникальных исторических памятниках, неизвестных фактах о жизни окружения монарших семьей и известных семьях, которые отставили след в истории Русского государства.

Об этом сообщили на сайте мэра Москвы. Горожанам и гостям будет предоставлена возможность лично ознакомиться с царской резиденцией, а также с древними книгами и иконами. Реставраторы покажут гостям технику восстановления российской иконописи.

Кроме этого, впервые возможно будет попасть на самую высокую площадку церкви Вознесения Господня.