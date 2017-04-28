В Смоленск не пустили 14 тонн испорченной рыбы

18 января работники пограничного пункта «Красная горка» запретили ввозить в Смоленскую область почти 14 тонн рыбы, которую везли в Калужскую область. Рыбу везли из Финляндии, Франции и Норвегии, при ее осмотре эксперты отметили непривычный цвет и нехватку необходимой документации.

Как стало известно, пограничники проверяли ввоз рыбы. В грузе находились мороженные головы и хребты зубаток, лосося, обрезки форели и катран. Груз был сопровождён белорусскими ветеринарными сертификатами, но не вся рыба имела нужные декларации.

Помимо этого, при осмотре груза специалисты обнаружили, что упаковка рыбы имела повреждения. Рыба имела несоответствующий стандартному цвет, ее вид также не мог соответствовать виду свежей, пригодной для употребления, рыбы.

Исходя из того, что груз был упакован в негерметическую упаковку, некоторые виды рыбы не сопровождались нужными документами, а вид продукта также не являлся соответствующим, пограничники не пустили машину с рыбой. Груз был отправлен обратно на адрес отправителя.