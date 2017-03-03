Режиссер Алексей Федорченко снимает фильм о Свердловской киностудии

Екатеринбургский режиссер Алексей Федорченко выпустит документальный фильм о Свердловской киностудии. Новая картина «Кино эпохи времен» покажет киностудию в 90-е годы и реалии того времени, когда кинематограф приспосабливался к нехватке средств.

Как стало известно, новая картина уже получила одобрение Минкульта. В министерстве оценили сценарий киноленты и намерены оказать ее созданию поддержку. Режиссер Алексей Федорченко решил показать жизнь Свердловской киностудии во времена 90-х годов.

В фильме будут показаны реалии того времени. Так, картина затронет темы того, как кинематографистам приходилось подстраивать свое творчество и желание создавать фильмы в условиях экономического кризиса.

Съемки фильма уже начались. В своем Facebook Алексей Федорченко поделился фотографией символической тарелки. По традиции, в начале съемок на тарелке пишут название фильма и авторов картины. После этого тарелку разбивают.