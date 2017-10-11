На Урале учитель физкультуры переквалифицировался в стриптизера

В Екатеринбурге мужчина по имени Олег был недоволен размером зарплаты, которую тот получал на должности преподавателя физкультуры в местной школе. Творческий порыв и жажда больших заработков привела мужчину к стриптиз-клубу, где теперь он исполняет приватные танцы.

Как рассказал Олег, он имеет высшее педагогическое образование. Мужчина выучился на учителя физкультуры и устроился в местную школу. Там он проработал в течении года, но работа с детьми и размер зарплаты не удовлетворили его амбиций.

Мужчина заявил, что в нем взыграло творчество. Желание проявить себя с другой стороны сподвигло его сменить профессию в кардинальную сторону. Теперь Олег называет себя «Горячим Олегосом». Мужчина танцует стриптиз в местном баре для взрослых. К каждому выступлению он основательно готовится, наносит сценический макияж, подчеркивающий его черты лица, делает укладку. Чаще всего Олегас выступает в образе сантехника, хулигана и кота.

В своем теле Олег больше всего ценит ноги. По его мнению, девушки чаще всего смотрят на его ягодицы, мышцы ног. Также он указал, что нетрезвые посетительницы часто предлагают ему продолжить выступление в более интимной обстановке, но тот такие предложения не принимает.