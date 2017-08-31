В Сочи шторм разбил ремонтируемую Олимпийскую набережную

19 января в Сочи случился шторм, который повредил ремонтируемую Олимпийскую набережную. В пресс-службе мэрии Сочи указали, что из-за стихии, обрушившейся на побережье, частично разрушены тротуар и аллеи для прогулок.

Как отметили местные жители, в Сочи часто случается шторм, которые разбивает набережную и приводит к повреждениям прибережной зоны города.

По мнению людей, повреждения случаются из-за того, что местные власти стали выделять на благоустройство набережных меньше денег. Из-за плохого укрепления береговой линии вода часто доходит до тротуара, а шторм приводит к тому, что волны попросту рушат дорожки и выносят на аллеи массу морской тины и камней.

Местные власти еще не сообщили о сумме ущерба, нанесенного штормом. Из-за того, что на Олимпийском парке проходил ремонт, у набережной строители еще не укрепили грунт и не успели закончить работы, предотвращающие повреждения от шторма.