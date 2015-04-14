На 91-м году жизни скончался король французской кухни шеф-повар Поль Бокюз

20 декабря бывший мэр Лиона и глава МВД Франции Жерар Коллон в своем Twitter-аккаунте рассказал о смерти короля французской кухни Поля Бокюза. Шеф-повар дожил до 91 года, он обладал тремя звездами Мишлен.

Поль Бокюз – известный французский шеф-повар. По словам Жерара Коллона, весь мир гастрономии скорбит об усопшем, так как Бокюз представлял собой всю Францию, ее простоту, щедрость, превосходство и искусство жить. Политик отметил, что мир покинул талантливый человек, которого называли «папой гастрономии».

Бокюз родился в 1926 году в семье потомственных кулинаров. Дело его родных ведется с 17 века, мастерству кулинарии он начал учиться с самого детства. Он получил профильное образование, до этого Поль Бокюз воевал на Второй мировой войне в качестве добровольца.

Талант шеф-повара был оценен тремя звездами Мишлен. В 70-е годы он стал одним из основателей «новой кухни», которая следит за калорийностью блюд и полезностью компонентов. Поля Бокюза признали шеф-поваром столетия, также его удостоили звания «Лучшего повара Франции». Его работы и мастерство ценили критики всего мира, о его блюдах никогда не отзывались плохо, а его доброта поражала многих.