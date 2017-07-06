В Ростове окунулись в прорубь на Крещение 3 тысячи человек

В Ростове-на-Дону окунулись в прорубь на Крещение 3 тысячи человек. Остальные жители донской столицы побоялись непогоды, установившейся в регионе.

Подведены итоги праздничных мероприятий православного Крещения. К традиционному купанию в ледяной воде в этом году приобщились не так много горожан, как это было в предыдущие времена. Сообщается, что 18-19 января в купели Ростова-на-Дону окунулись чуть более 3000 человек. Еще примерно столько же людей сопровождали верующих к месту омовения.

Специалисты сказали, что плохая погода повлияла серьезно на выбор горожан и многие остались в этот день дома или решили сходить на церковную службу. Отмечается, что храмы в этот период посетили более 200 тысяч человек.

В Ростовской области люди были более активными. Там смогли окунуться в «иордани» около 80 тысяч человек. Для всех православных верующих в регионе России соорудили более сотни крещенских купелей. В местах массового скопления верующих дежурили сотрудники Росгвардии и медики неотложки.