Метро Москвы перешло на усиленную работу из-за мороза на улице. Об этом сообщает руководство столичной подземки в своем аккаунте в Instagram.

Работники Московского метрополитена 20 января намерены усилить режим работы из-за ухудшения погоды в столичном регионе. Сообщается, что на станциях и на эскалаторных группах будет проводиться чаще уборка. Поезда работают в прежнем режиме. Все интервалы соблюдены по старому графику.

Примечательно, что в морозные дни обычно желающих совершить поездку в городском транспорте под землей увеличивается на порядок.

Ранее наш новостной портал рассказывал, что на станции метро «Электрозаводская» на рельсы рухнул мужчина. Ему была оказана своевременная медицинская помощь. На короткое время на синей ветке подземки было сокращен интервал движения поездов.