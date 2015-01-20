В Питере подали свыше 13 тысяч заявлений для вступления детей в первый класс

Свыше 13 тысяч заявок было подано жителями Санкт-Петербурга с намерениями записать ребенка в первый класс. Напомним, что стартовал 2-ой этап для записи в учебное заведение на предстоящий учебный год.

Субботнее утро 20 января для родителей оказалось полным различных испытаний. Ведь сегодня в Питере начался второй этап по записи детей в начальные классы школ.

Как проинформировал пресс-центр комитета по образованию, за первые несколько минут работы МФЦ родители успели подать свыше 700 заявлений. Напомним, что с полуночи 20 января была доступна возможность подачи заявления с помощью интернета, а уже к наступлению 8:15 утра с помощью портала «Госуслуг» было обработано более четырех тысяч электронных заявлений.

Отметим, что первый этап подачи заявлений затрагивал льготную категорию жителей культурной столицы. Он начат 15 декабря минувшего года. На тот момент успели записаться тринадцать тысяч первоклашек.