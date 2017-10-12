Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем пенсионерку из Псковской области

Глава РФ Владимир Путин отправил свои поздравления женщине из Псковского района, которая отмечала 90-летие. Свой юбилей праздновала Нина Васильевна Юдина из Муровиц.

Ветерана ВОВ Нину Васильевну с этим праздником поздравил глава РФ. Об этом сообщили корреспондентам в пресс-центре Псковской области, Нина Васильевна отпраздновала свое 90-летие.

Поздравления от главы РФ пенсионерке передал зам псковского губернатора Николай Цветков.

Отметим, что Нина Васильевна родилась в далеком 1928 году. В период войны оказалась в концентрационном лагере, а после свобождения в 1944 году женщина пошла на работу в совхоз «Победа» где и осталась работать всю жизнь. Нина Васильевна имеет награду «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.»

Подобная инициатива поздравлять россиян от главы государства зародилась в 2011-ом году. За данный период времени свыше шести тысяч псковичей удостоились телеграммы от президента. Поздравления получают граждане, которые отмечают юбилей – 90, 95 и 100 лет.