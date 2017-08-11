В Москве площадку у метро «Нижние Мневники» отдадут под реновацию‍. Об этом рассказали в столичном правительстве.

В ближайшее время пройдет расселение двух пятиэтажных домов, на месте которых начнутся строительные работы новой станции московской подземки в районе Нижние Мневники.

Ранее сообщалось, что людей переселят в другие дома, возведенные по программе реновации территории Москвы недалеко от снесенных домов. Сегодня стали известны некоторые дополнительные подробности новой стройки в российской столице.

По словам представителей администрации мегаполиса, предполагается, что после сооружения станции метро в данном месте построят новые жилые строения общей площадью до 180 тысяч квадратных метров.

Сейчас идет обсуждение, по которому данные дома могут быть отнесены к программе реновации жилищного фонда Москвы.