В Подмосковье за 2017 год построили почти 100 000 квартир

В Подмосковье на протяжении периода с января по ноябрь минувшего года было возведено до 100 000 новых квартир. Объем жилья, который ввели в эксплуатацию, вырос на 6,7 процентов если сравнивать с таким же периодом 2016-го года, проинформировано на сайте Мособлстата.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что общее количество квартир введенных в эксплуатацию за 2017 год составило 99 607, а общая площадь составила 7,15 млн. кв.м. Из них практически три млн. кв. м. было введено в дальнейшую эксплуатацию за счет собственных и заемных средств граждан.

Также отмечается, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья составляет 50 тысяч рублей. Из всех введеных в работу зданий за текущий период 98,1 % являются жилыми.