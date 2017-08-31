Умер балетмейстер ансамбля «Лезгинка» Иосиф Матаев. Народный артист России и Дагестана скончался на 78-ом году жизни.

19 января ушел в мир иной представитель российской хореографической культуры Иосиф Матаев. Смерть знаменитого балетмейстера из Дагестана настигла на 78-ом году жизни.

О его кончине сообщили в пресс-службе регионального Минкульта Дагестана.

Примечательно, что Матаев родился в довоенные годы в Махачкале и всю свою сознательную жизнь посвятил служению искусства. Сначала он был танцовщиком в местном ансамбле песни и танца, а затем стал одним из главных руководителей ансамбля «Лезгинка» в Дагестане.

Сообщается, что похороны должны пройти на территории Израиля.

Ранее стало известно, что в 92 года в США умер композитор Владимир Шаинский. Гроб с его телом сегодня будет доставлен в Москву, а затем пройдут похоронные мероприятия.