Депутат Милонов намерен запретить «Дом-2»

Депутат российской Госдумы Виталий Милонов намерен запретить телешоу «Дом-2». По мнению парламентария, скандальная программа разрушает традиционные ценности народа.

Российский политик Виталий Милонов теперь решил объявить войну телевизионному реалити-шоу «Дом-2». Депутат Государственной Думы уверен, что показ подобной программы в эфире разрушает устоявшиеся традиционные ценности российского народа. По мнению Милонова, вместо этого создателями шоу и участниками насаждается вредная психология и идеология, которая не ставит своей целью правильное ведение супружеской жизни и налаживание семейных взаимоотношений, а наоборот призывает жить согласно разгульному образу жизни. На такое поведение участников «Дома-2» реагирует большинство современной молодежи.

Милонов высказал точку зрения, согласно которой на телевидении должно больше показываться телепрограмм кулинарного характера, а также по плотницкому делу для молодых людей.

Ранее Виталий Милонов призвал убрать из магазинов манекены с идеальными фигурами, чтобы не травмировать психику среднестатистической российской женщины.