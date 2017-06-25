В Татарстане мусульмане вырубили крещенскую прорубь. Снимки купели в форме полумесяца прокомментировали пользователи Сети.

Накануне в социальных сетях пользователи перепостили сообщение шоумена из Татарстана Зульфата Зиннурова. Он опубликовал на собственных страницах в популярных социальных сетях фотографии, где запечатлена крещенская прорубь для мусульман.

Ее прорубили во льду в форме полумесяца, а шансонье заявил, что Бог для всех един и этой философии он придерживается в обрядах. Снимок тут же стал причиной споров в комментариях под публикацией.

Одни пользователи с одобрением восприняли поступок жителя Татарстана, а другие посчитали, что приверженцы ислама не могут принимать участие в христианских обрядах. Большинство людей заступилось за Зиннурова, посчитав, что его апоступок только укрепляет дружбу между представителями разных народностей и конфессий.

Напомним, что в Татарстане также активно граждане приняли участие в традиционном купании на Крещение Господне.